Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Польщі заявили про велику групу білоруських військових біля табору мігрантів на кордоні

Вівторок, 9 листопада 2021, 11:45

Міноборони Польщі повідомило, що до табору мігрантів у Кушниці наближається велика група білоруських військових.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство PAP.

"Велика група білоруських офіцерів наближається до табору мігрантів у Кушниці" - повідомило Міноборони Польщі, оприлюднивши відповідне відео.

На білоруській стороні сьогодні може бути кілька сотень людей. У польських службах наголошують, що в будь-який момент може бути здійснена спроба штурму прикордонних огорож, значна частина яких була пошкоджена.

З польської сторони в готовності перебувають посилені сили, в т.ч прикордонники, поліцейські з загону спецпризначення та солдати.

Як повідомлялося, Польща вирішила закрити пункт пропуску "Кушниця" на кордоні з Білоруссю через те, що неподалік розташувалися сотні мігрантів.

Нагадаємо, вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

Статті

Смерть через заборону абортів: чому Польща знову піднялася на антиурядові протести

В десятках міст Польщі відбулися марші пам’яті жінки, яка стала першою жертвою рішення Конституційного трибуналу про повну заборону абортів.
9 листопада 2021 — Олена Бабакова, з Варшави, для Європейської правди

Атака на запобіжники: як РФ підштовхує Боснію до нової війни

Конфлікт у Боснії і Герцеговині вже існує. Що утримує його від переростання в гарячу фазу? І як РФ намагається знищити ці запобіжники?
9 листопада 2021 — Володимир Цибульник, для Європейської правди

Велике будівництво Джо Байдена: як президент США рятується від падіння рейтингу

Прийняття інфраструктурного плану стало першою великою перемогою президента США Джо Байдена. Втім, воно вказало і на суттєві проблеми всередині Демпартії.
8 листопада 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди