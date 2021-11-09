Як РФ працює на повернення війни на Балкани

Криза у Боснії і Герцеговині дійшла до такого рівня, що приховати її більше неможливо.

Про складну ситуацію у Боснії і Герцеговині читайте в статті кандидата історичних наук, тимчасового повіреного у справах України в Боснії і Герцеговині (2018 рік) Володимира Цибульника Атака на запобіжники: як РФ підштовхує Боснію до нової війни.

У сучасній Боснії і Герцеговині (БіГ) є чимало проблем: недосконалий закон про вибори, який все ще зберігає етнотериторіальний характер держави; протистояння політичних еліт, які не хочуть чути одна одну; відсутність верховенства права; сегрегація в школах; по суті, антидержавна діяльність православної церкви; оспівування лжегероїв минулої війни та багато інших, які заважають розвитку країни.

Однак ключова проблема – це Мілорад Додік та його політика.

Попри високу посаду (він є одним із керівників БіГ), лідером боснійських сербів його називати все складніше. Сербам в ентитеті Республіка Сербська (РС) все менше подобається його сепаратистська риторика та економічна політика, що призвела до вуличних протестів.

З часом він перетворився з лідера боснійських сербів на "Додік-фактор". Фактор, який несе реальну загрозу єдиній державі та регіону. Але цей фактор залишається вигідним Росії, а також до певної міри – Сербії.

Для Росії Республіка Сербська залишається останнім безперечним союзником у регіоні. Тому вона намагається закріпитися у цьому ентитеті за допомогою постачання зброї, підготовки бійців спеціальних підрозділів поліції, підтримки праворадикальних напіввійськових організацій, таких як "Нічні вовки", проросійського мотоклубу "Козаки", великосербської організації "Сербська честь" та інших.

Головне для Москви – мати політичного союзника в особі Додіка з його сепаратистською риторикою та який поки що контролює Республіку Сербську.

Тому Москва активно використовує "Додік-фактор" у спробах розірвати БіГ, дестабілізувати весь регіон та блокувати спроби колективного Заходу нормалізувати ситуацію в країні.

На початку квітня політики та ЗМІ не тільки Західних Балкан гаряче дискутували про так званий non-papers, в яких було запропоновано розподілити БіГ між Хорватією та Сербією, а також створити нову державу – мусульманську Боснію.

Ідея не була підтримана більшістю міжнародної спільноти, але член Президії БіГ Мілорад Додік підтримав ідею, оскільки вона сприятиме "мирному виходу" РС з Боснії і Герцеговини. Двоє ж його колег, Шефік Джаферович від бошняцького та Желько Комшич від хорватського народів, жорстко відповіли: реалізувати цей план без війни неможливо!

Тож немає жодних сумнівів, що війна в БіГ, якщо вона буде, не матиме характеру громадянської.

Та що ж утримує конфлікт у Боснії і Герцеговині від переростання в гарячу фазу, читайте в матеріалі Володимира Цибульника Атака на запобіжники: як РФ підштовхує Боснію до нової війни.