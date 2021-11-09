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Міжнародні партнери України привітали створення Етичної ради для судової реформи

Вівторок, 9 листопада 2021, 11:59

Європейський союз, США, Велика Британія, Німеччина, Канада, Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй та Європейський банк реконструкції та розвитку привітали створення Етичної ради.

Про це йдеться у спільній заяві, яка є в розпорядженні "Європейської правди".

"Етична рада візьме на себе важливе завдання щодо встановлення відповідності  членів Вищої ради правосуддя – вищого органу судової влади в Україні -- критеріям професійної етики та доброчесності", - йдеться у заяві.

Міжнародні партнери наголосили, що створення Етичної ради є важливим кроком у реалізації стратегії реформування судової системи, яку було затверджено президентом України у червні 2021 року, а також яку передбачено Законом про реформу Вищої ради правосуддя, прийнятим Верховною Радою у липні.

"Троє міжнародних експертів – високопоставлені судді у відставці зі США та Великої Британії, а також колишній генеральний прокурор Естонії – працюватимуть разом із трьома українськими суддями в Етичній раді, щоб сприяти суддівській доброчесності, ключовій вимозі як громадян України, так і української та міжнародної бізнес спільноти", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, в Україні призначено перший склад Етичної ради, яка має на меті встановити відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та чесноти.

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