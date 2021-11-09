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Стокгольм вдвічі скоротить кількість електросамокатів у місті

Вівторок, 9 листопада 2021, 12:26

Влада Стокгольма підтримала скорочення кількості електросамокатів у місті майже вдвічі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Міська рада проголосувала за обмеження кількості дозволених електросамокатів до 12 000 (з 23 000 на даний момент в обігу), а також за скорочення кількості авторизованих компаній з прокату до трьох з нинішніх восьми.

Обмеження набудуть чинності з 1 січня, і найближчими тижнями міська влада оголосить про компанії, яким буде дозволено зберегти свої ліцензії на оренду, повідомили чиновники після голосування в понеділок.

Використання електричних самокатів в останні роки зросло у великих містах по всьому світу, як і суперечки навколо їх використання.

Прихильники кажуть, що це зручний вид транспорту, критики - що вони захаращують вулиці і можуть бути небезпечними на високій швидкості.

Деякі світові столиці ввели обмеження на їх використання.

Копенгаген повністю заборонив їх у жовтні 2020 року, а через рік дозволив, але з умовою дотримання суворих правил. У липні Осло скоротило кількість дозволених самокатів до 8 000 з 20 000 і заборонило їх використання з 23:00 до 5:00.

У Парижі швидкість електросамокатів обмежили до 20 кілометрів на годину. Сінгапур заборонив їх використання на тротуарах, слідуючи прикладу Німеччини та Франції.

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