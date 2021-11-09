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Нідерланди передали українським прикордонникам захисні засоби від COVID-19

Вівторок, 9 листопада 2021, 12:51

Уряд Нідерландів передав українським прикордонникам захисні засоби від COVID-інфекції на понад 22 млн гривень.

Про це "Європейській правді" повідомили в посольстві Нідерландів.

Як зазначається, у рамках відповіді на пандемію COVID-19 уряд Нідерландів виділив для українських прикордонників понад 1 млн захисних масок, а також 100 тис. захисних фартухів; майже 50 тис. шт. захисних окулярів, понад 100 тис. ізоляційних халатів; а також 900 шт. респіраторів FFP2.

Вартість партії захисного обладнання - 22 млн грн ( понад 700 тис.евро).

"Нідерланди всіляко підтримують Україну, особливо - в складний час пандемії. Ми підтримуємо реформи в Україні, зміцнення верховенства права і прав людини, економічну співпрацю, гуманітарне розмінування і реабілітацію поранених українських військовослужбовців у Нідерландах. Прикордонники знаходяться на передньому краї в захисті України від різних загроз, тому цим жестом "захисту захисників" ми б хотіли продемонструвати нашу незмінну підтримку України, її цілісності і суверенітету в міжнародно визнаних кордонах" - зазначив посол Нідерландів Йеннес де Мол.

Як заявив, перший заступник голови ДПСУ Володимир Нікіфоренко, надані засоби захисту будуть направлені в підрозділи відомства, особовий склад яких несе службу в пунктах пропуску та перебуває в умовах високої загрози захворювання. Також ці засоби захисту будуть розподілені серед медичних закладів, які лікують охоронців кордону.

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Нідерланди
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