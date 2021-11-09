Нидерланды передали украинским пограничникам защитные средства от COVID-19

Правительство Нидерландов передало украинским пограничникам защитные средства от COVID-инфекции более чем на 22 млн гривен.

Об этом "Европейской правде" сообщили в посольстве Нидерландов.

Как отмечается, в рамках ответа на пандемию COVID-19 правительство Нидерландов выделило для украинских пограничников более 1 млн защитных масок, а также 100 тыс. защитных фартуков; почти 50 тыс. шт. защитных очков, более 100 тыс. изоляционных халатов; а также 900 шт. респираторов FFP2

Стоимость партии защитного оборудования – 22 млн грн (свыше 700 тыс. евро).

"Нидерланды всячески поддерживают Украину, особенно – в сложное время пандемии. Мы поддерживаем реформы в Украине, укрепление верховенства права и прав человека, экономическое сотрудничество, гуманитарное разминирование и реабилитацию раненых украинских военнослужащих в Нидерландах. Пограничники находятся на переднем крае в защите Украины от различных угроз", поэтому этим жестом "защиты защитников" мы хотели бы продемонстрировать нашу неизменную поддержку Украины, ее целостности и суверенитета в международно признанных границах", - отметил посол Нидерландов Йеннес де Мол.

Как заявил первый заместитель председателя ГПСУ Владимир Никифоренко, предоставленные средства защиты будут направлены в подразделения ведомства, личный состав которых несет службу в пунктах пропуска и находится в условиях высокой угрозы заболевания. Также эти средства защиты будут распределены среди медицинских учреждений, лечащих пограничников.