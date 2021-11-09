У Лукашенка кажуть, що мігранти штурмували кордон ЄС "без порушень законодавства"

У Білорусі заявили, що мігранти на кордоні з ЄС не порушували законодавство.

Про це заявив глава МВС Білорусі Іван Кубраков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

"Порушень законодавства з боку мігрантів не зафіксовано. Вони перебувають на території Республіки Білорусь законно. Справді, їхня кількість зросла. Проте вони прилітають до нашої країни, маючи візи, заселяються в готелі. Ці люди тікають від війни, намагаються пройти до Євросоюзу. Ми як гостинна країна завжди готові прийняти всіх", – зазначив він.

За словами міністра, завдання органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку забезпечується як у Мінську, так і у прикордонних районах.

"Хочу зазначити, що на сьогодні у Білорусі якихось проблем, пов'язаних із поведінкою мігрантів, немає. Ми постійно ведемо з ними профілактичні бесіди, і вони правильно на них реагують" – сказав Кубраков.

Нагадаємо, вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.