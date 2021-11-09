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У Лукашенко говорят, что мигранты штурмовали границу ЕС "без нарушений законодательства"

Вторник, 9 ноября 2021, 13:20

В Беларуси заявили, что мигранты на границе с ЕС не нарушали законодательство.

Об этом заявил глава МВД Беларуси Иван Кубраков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

"Нарушений законодательства со стороны мигрантов не зафиксировано. Они находятся на территории Республики Беларусь законно. Действительно, их количество возросло. Однако они прилетают в нашу страну, имея визы, заселяются в гостинице. Эти люди убегают от войны, пытаются пройти в Евросоюз. Мы как гостеприимная страна всегда готовы принять всех", - отметил он.

По словам министра, задача органов внутренних дел по охране общественного порядка обеспечивается как в Минске, так и в приграничных районах.

"Хочу отметить, что на сегодняшний день в Беларуси каких-то проблем, связанных с поведением мигрантов, нет. Мы постоянно ведем с ними профилактические беседы, и они правильно на них реагируют", - сказал Кубраков.

Напомним, утром 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы могут находиться 2-3 тысячи человек.

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