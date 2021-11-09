У Сербії COVID-перепустки стали обов'язковими у готелях і гральних закладах

Уряд Сербії видав нову постанову, згідно з якою COVID-перепустки мають бути обов'язковими у всіх готельних та гральних закладах.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Постанова наказує, що після 20:00 користувачі цих закладів зобов'язані пред'явити COVID-перепустку. Якщо бізнес відкритий 24 години на добу, відвідувачі можуть відвідувати його без перепустки після 6 ранку.

"Цифровий зелений сертифікат містить підтвердження другої або третьої дози вакцини, що підтверджує, що вакцинація не старше 210 днів, негативний ПЛР-тест не старше 72 годин, негативний тест на антиген не старше 48 годин, доказ про перенесені захворювання за останні сім місяців, що підтверджує тестом на IgG не старше трьох місяців та отриманим у державній лабораторії", - йдеться у повідомленні уряду.

Кабінет міністрів оголосив, що контроль буде "посилено" і що вакцина Moderna буде доступна у пунктах вакцинації з вівторка.

У понеділок професор Олександра Кнежевича з Інституту мікробіології та імунології в Белграді заявила, що 30 зразків, проаналізованих за останні два тижні, не містили нового штаму коронавірусу Дельта плюс, а скоріше підтвердили повне домінування варіанта Дельта.

"Зважаючи на велику кількість інфекцій, ми можемо очікувати, що новий штам буде зареєстрований у Сербії", - сказала Кнежевич.