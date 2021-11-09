Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Сербии COVID-пропуска стали обязательными в гостиницах и игорных заведениях.

Вторник, 9 ноября 2021, 13:31

Правительство Сербии издало новое постановление, согласно которому COVID-пропуска должны быть обязательными во всех гостиничных и игорных заведениях.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Постановление предписывает, что после 20:00 пользователи этих заведений обязаны предъявить COVID-пропуск. Если бизнес открыт 24 часа в день, посетители могут посещать его без пропуска после 6 утра.

"Цифровой зеленый сертификат содержит подтверждение второй или третьей дозы вакцины, что подтверждает, что вакцинация не старше 210 дней, отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, отрицательный тест на антиген не старше 48 часов, доказательство о перенесенных заболеваниях за последние семь месяцев, что подтверждает тестом на IgG не старше трех месяцев и полученным в государственной лаборатории", - говорится в сообщении правительства.

Кабинет министров объявил, что контроль будет "ужесточен" и что вакцина Moderna будет доступна в пунктах вакцинации со вторника.

В понедельник профессор Александра Кнежевич из Института микробиологии и иммунологии в Белграде заявила, что 30 проанализированных за последние две недели образцов не содержали нового штамма коронавируса Дельта плюс, а скорее подтвердили полное доминирование варианта Дельта.

"Учитывая большое количество инфекций, мы можем ожидать, что новый штамм будет зарегистрирован в Сербии", - сказала Кнежевич.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сербия Коронавирус Карантин
powered by lun.ua

Статьи

Смерть из-за запрета абортов: почему Польша снова поднялась на антиправительственные протесты

В десятках городов Польши прошли марши памяти женщины, ставшей первой жертвой решения Конституционного трибунала о полном запрете абортов (укр.)
9 ноября 2021 — Елена Бабакова, из Варшавы, для Европейской правды

Атака на предохранители: как РФ подталкивает Боснию к новой войне

Конфликт в Боснии и Герцеговине уже существует. Что удерживает его от перерастания в горячую фазу? И как РФ пытается уничтожить эти предохранители? (укр.)
9 ноября 2021 — Владимир Цибульник, для Европейской правды

Большое строительство Джо Байдена: как президент США спасается от падения рейтинга

Принятие инфраструктурного плана стало первой крупной победой президента США Джо Байдена. Впрочем, оно указало и на существенные проблемы внутри Демпартии (укр.)
8 ноября 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды