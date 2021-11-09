Майбутня коаліція у Німеччині допускає вимогу ковід-сертифіката від усіх працівників

Майбутня "світлофорна" коаліція у Німеччині планує запровадити вимогу ковід-сертифіката на робочих місцях для усіх професій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Спершу про такі наміри дізналися із листа депутата СДПН Дірка Віза до своїх колег, який потрапив у публічний доступ у понеділок. Секретар фракції FDP у Бундестагу Марко Бушманн згодом теж сказав, що між партіями, що ведуть перемовини про коаліцію, є консенсус щодо ковід-перепусток.

Далі це підтвердила речниця СПДН з питань охорони здоров’я Сабін Діттмар на брифінгу.

У той же час, зазначила вона, проєкт документа ще готують і низка нюансів обговорююьтся, зокрема, як карати за порушення вимоги.

Якщо вимогу підтримають, людям, які принципово не хочуть вакцинуватись, ймовірно доведеться майже щоденно здавати тести.

У деяких федеральних землях, зокрема Баварії, де ситуація особливо тривожна, така вимога вже діє.

За останніми даними Інституту Робета Коха, у Німеччині повністю щеплені від коронавірусу 67,2% всього дорослого населення, і майже 70% - принаймні першою дозою. 2,8 млн людей вже отримали підсилюючу третю дозу.