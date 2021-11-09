Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Майбутня коаліція у Німеччині допускає вимогу ковід-сертифіката від усіх працівників

Вівторок, 9 листопада 2021, 14:52

Майбутня "світлофорна" коаліція у Німеччині планує запровадити вимогу ковід-сертифіката на робочих місцях для усіх професій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Спершу про такі наміри дізналися із листа депутата СДПН Дірка Віза до своїх колег, який потрапив у публічний доступ у понеділок. Секретар фракції FDP у Бундестагу Марко Бушманн згодом теж сказав, що між партіями, що ведуть перемовини про коаліцію, є консенсус щодо ковід-перепусток.

Далі це підтвердила речниця СПДН з питань охорони здоров’я Сабін Діттмар на брифінгу.

У той же час, зазначила вона, проєкт документа ще готують і низка нюансів обговорююьтся, зокрема, як карати за порушення вимоги. 

Якщо вимогу підтримають, людям, які принципово не хочуть вакцинуватись, ймовірно доведеться майже щоденно здавати тести.

У деяких федеральних землях, зокрема Баварії, де ситуація особливо тривожна, така вимога вже діє.

За останніми даними Інституту Робета Коха, у Німеччині повністю щеплені від коронавірусу 67,2% всього дорослого населення, і майже 70% - принаймні першою дозою. 2,8 млн людей вже отримали підсилюючу третю дозу. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

Смерть через заборону абортів: чому Польща знову піднялася на антиурядові протести

В десятках міст Польщі відбулися марші пам’яті жінки, яка стала першою жертвою рішення Конституційного трибуналу про повну заборону абортів.
9 листопада 2021 — Олена Бабакова, з Варшави, для Європейської правди

Атака на запобіжники: як РФ підштовхує Боснію до нової війни

Конфлікт у Боснії і Герцеговині вже існує. Що утримує його від переростання в гарячу фазу? І як РФ намагається знищити ці запобіжники?
9 листопада 2021 — Володимир Цибульник, для Європейської правди

Велике будівництво Джо Байдена: як президент США рятується від падіння рейтингу

Прийняття інфраструктурного плану стало першою великою перемогою президента США Джо Байдена. Втім, воно вказало і на суттєві проблеми всередині Демпартії.
8 листопада 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди