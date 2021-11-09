Будущая коалиция в Германии допускает требование ковид-сертификата от всех работников
Будущая "светофорная" коалиция в Германии планирует ввести требование ковид-сертификата на рабочих местах для всех профессий.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.
Сначала о таких намерениях узнали из письма депутата СДПГ Дирка Виза к своим коллегам, которое попало в публичный доступ в понедельник. Секретарь фракции FDP в Бундестаге Марко Бушманн впоследствии тоже сказал, что между партиями, ведущими переговоры о коалиции, есть консенсус по поводу ковид-пропусков.
Далее это подтвердила представитель СПДН по вопросам здравоохранения Сабин Диттмар на брифинге.
В то же время, отметила она, проект документа еще готовится и ряд нюансов обсуждается, в частности, как наказывать за нарушение требования.
Если требование поддержат, людям, которые принципиально не хотят вакцинироваться, вероятно, придется почти ежедневно сдавать тесты.
В некоторых федеральных землях, в частности Баварии, где ситуация особенно тревожна, такое требование уже действует.
По последним данным Института Робета Коха, в Германии полностью привиты от коронавируса 67,2% всего взрослого населения, и почти 70% - по крайней мере, первой дозой. 2,8 млн человек уже получили усиливающую третью дозу.