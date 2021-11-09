Во Франции отвергли объяснение Лаврова о причинах отказа от "нормандской" встречи

В МИД Франции опровергли слова министра РФ Сергея Лаврова о том, что Париж и Берлин якобы оставили без реакции предложения Москвы по итоговому документу потенциальной "нормандской" встречи глав МИД.

Об этом на брифинге сказала представитель МИД Франции, комментируя вопросы СМИ на эту тему.

В одном из вопросов упомянули заявление Лаврова о причинах его отказа от встречи в Нормандском формате 11 ноября, как предложили Франция и Германия – якобы из-за того, что на предложения России по итоговому документу не дали никакого ответа.

"Это не так. Франция и Германия ответили на предложения России. Они предлагают организовать министерскую встречу в Нормандском формате, но МИД РФ отказался", – приводит ее ответ посольство Франции в Украине.

"Нашей целью остается организовать "нормандскую" встречу как можно быстрее, чтобы преодолеть разногласия и дать переговорам новый политический импульс", - добавила спикер.

Напомним, 8 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отклонил предложение Франции и Германии о встрече якобы из-за того, что предложения России остались без ответа и из-за насыщенного графика, а также сказал, что никакие новые потенциальные даты не обсуждались.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее отметил, что предложения России по поводу заключительного документа возможной встречи глав внешнеполитических ведомств четырех стран в Нормандском формате лишь подтверждают, что она продолжает избегать этой встречи.