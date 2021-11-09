Чи здатні протести проти абортів вплинути на політичні розклади в Польщі

У вересні у польському шпиталі померла 30-річна жінка, яка була на 22-му тижні вагітності. За декілька днів до смерті в неї відійшли води, але лікарі не поспішали переривати вагітність, бо серце плоду ще билося. Коли плід помер, рішення про терміновий кесарів розтин запізнилося – вранці 22 вересня жінка померла.

На думку багатьох польок та поляків, загибла стала першою жертвою минулорічного рішення Конституційного трибуналу про повну заборону абортів.

Ця новина стала поштовхом до нових багатотисячних протестів у країні.

Та чи здатні ці протести вплинути на політичні розклади, читайте в статті журналістки Олени Бабакової Смерть через заборону абортів: чому Польща знову піднялася на антиурядові протести.

Від 1993 року у Польщі заборонено переривання вагітності за бажанням жінки. Серед винятків, коли аборт все-таки дозволявся законом, були генетичні вади плоду, згвалтування, загроза життю та здоров’ю матері.

У жовтні 2020 Конституційний трибунал, який є значною мірою залежним від партії влади "Право і справедливість", ухвалив рішення, що переривання вагітності з причин генетичних вад плоду не відповідає нормам Конституції про охорону життя. Це спричинило хвилю "чорних протестів" в усій Польщі – можливо, найбільш масових антиурядових демонстрацій від 1989 року.

Якщо до рішення Трибуналу в Польщі щороку виконували близько тисячі легальних процедур переривання вагітності, то тепер їхня кількість впала на 95%.

Кримінальний кодекс передбачає, що за переривання вагітності без належних причин польському лікареві загрожує навіть 8 років ув’язнення.

Про те, що Ізабела С. померла саме через минулорічні зміни у польському законодавстві, 29 жовтня 2021 року повідомила в Твіттері Йоланта Будзовська, адвокатка, що спеціалізується на справах, пов’язаних з лікарськими помилками.

1 листопада, у День Всіх святих, який у Польщі традиційно є поминальним, родина померлої опублікувала заяву, в якій підтвердила, що пов’язує брак активних дій з боку медичного персоналу пщинської лікарні з рестрикційним правом переривання вагітності в країні.

У суботу та неділю в десятках міст Польщі відбулися марші пам’яті Ізабели.

Хоча протести у вікенд вкотре показали, що у польської влади є активні критики, навряд чи тема переривання вагітності допоможе опозиції перемогти.

Чи призведуть масові протести проти абортів до радикального падіння підтримки партії влади, читайте в матеріалі Олени Бабакової Смерть через заборону абортів: чому Польща знову піднялася на антиурядові протести.