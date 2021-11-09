Способны ли протесты против абортов повлиять на политические расклады в Польше

В сентябре в польском госпитале скончалась 30-летняя женщина, которая была на 22-й неделе беременности. За несколько дней до смерти у нее отошли воды, но врачи не спешили прерывать беременность, потому что сердце плода еще билось. Когда плод умер, решение о срочном кесаревом сечении опоздало – утром 22 сентября женщина умерла.

По мнению многих поляков, погибшая стала первой жертвой прошлогоднего решения Конституционного трибунала о полном запрете абортов.

Эта новость стала толчком к новым многотысячным протестам в стране.

Но способны ли эти протесты повлиять на политические расклады, читайте в статье журналистки Елены Бабаковой Смерть из-за запрета абортов: почему Польша снова поднялась на антиправительственные протесты.

С 1993 г. в Польше запрещено прерывание беременности по желанию женщины. Среди исключений, когда аборт все же разрешался законом, были генетические изъяны плода, изнасилование, угроза жизни и здоровью матери.

В октябре 2020 года Конституционный трибунал, в значительной степени зависимый от партии власти "Право и справедливость", принял решение, что прерывание беременности по причинам генетических пороков плода не соответствует нормам Конституции об охране жизни. Это повлекло за собой волну "черных протестов" во всей Польше – возможно, наиболее массовых антиправительственных демонстраций с 1989 года.

Если до решения Трибунала в Польше ежегодно выполнялось около тысячи легальных процедур прерывания беременности, то теперь их количество упало на 95%.

Уголовный кодекс предусматривает, что при прерывании беременности без надлежащих причин польскому врачу грозит даже 8 лет заключения.

О том, что Изабелла С. умерла именно из-за прошлогодних изменений в польском законодательстве, 29 октября 2021 года сообщила в Твиттере Йоланта Будзовская, адвокат, специализирующийся на делах, связанных с врачебными ошибками.

1 ноября, в День Всех святых, который в Польше традиционно является поминальным, семья умершей опубликовала заявление, в котором подтвердила, что связывает нехватку активных действий со стороны медицинского персонала пщинской больницы с рестрикционным правом прерывания беременности в стране.

В субботу и воскресенье в десятках городов Польши прошли марши памяти Изабеллы.

Хотя протесты в уикенд еще раз показали, что у польских властей есть активные критики, вряд ли тема прерывания беременности поможет оппозиции победить.

Приведут ли массовые протесты против абортов к радикальному падению поддержки власти, читайте в материале Елены Бабаковой Смерть из-за запрета абортов: почему Польша снова поднялась на антиправительственные протесты.