Посольство США сподівається, що Kyiv Post вдасться врятувати

У посольстві США в Україні висловили жаль з приводу припинення роботи англомовного видання Kyiv Post і висловили сподівання, що його вдасться врятувати.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву посольство розмістило у своєму Twitter.

"Вчора був сумний день для українських ЗМІ. Протягом 26 років Kyiv Post був одним із найважливіших незалежних медіа-голосів України будь-якою мовою, та невтомним провідником журналістських стандартів. Ця роль залишається важливою, і ми сподіваємося, що буде знайдено спосіб, який дозволить виданню продовжувати виконувати цю роль і в майбутньому", - йдеться у тексті.

Ця роль залишається важливою, і ми сподіваємося, що буде знайдено спосіб, який дозволить виданню продовжувати виконувати цю роль і в майбутньому. (2/2) — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 9, 2021

Раніше схожі заяви опублікували низка європейських послів, зазначивши, що засмучені і стривожені цією новиною.

Посол Британії висловила подив з приводу рішення власника про закриття видання.

Як відомо, 8 листопада власник англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про тимчасове призупинення роботи редакції для перезавантаження. Водночас працівники редакції повідомили, що видання закрили повністю.

Одеський забудовник Аднан Ківан купив Kyiv Post у Мохаммада Захура у 2018 році.

Аднан Ківан – один із найбільших і найстаріших девелоперів Одеси. Підприємець має сирійське походження, володіє підприємством Ківан-компані, яке має мережу філій в Єгипті, Нігерії і країнах Близького Сходу. Йому також належить компанія KADORR Group.