Європейські посли стривожені закриттям англомовного видання Kyiv Post

Європейські посли в Україні з сумом та стурбованістю відреагували на новину про закриття англомовного видання Kyiv Post, власником якого є бізнесмен Аднан Ківан.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас відзначив, що втрата газети Kyiv Post матиме наслідки.

"Сумно чути про закриття Kyiv Post. Це було перше англомовне джерело для більшості іноземців - сьогодні Україна ризикує втратити це, з наслідками", - написав він у Twitter у вівторок.

Sad to hear about closing down @KyivPost . It was the first English-speaking source for most foreigners - something Ukraine now risks losing, with consequences. pic.twitter.com/AlB7jogUjG

Посоль Німеччини в Україні Анка Фельдгузен відзначивла, що Kyiv Post була з нею всі її роки в Україні.

"Мене турбує, що газету закрили, а всю редакцію прибрали", - зазначила Фельдгузен.

Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг зазначиа, що вільні та незалежні ЗМІ в Україні потребують захисту на кількох фронтах.

"Kyiv Post була закрита. Це одне з найсильніших у світі джерел новин та аналітики про Україну. Вільні та незалежні ЗМІ в Україні потребують захисту на кількох фронтах. Сумний день", - зазначив Тіберг на своїй сторінці у Twitter.

The @KyivPost has been shut down. It has been one of the world’s strongest sources of news & analysis on #Ukraine. Free & independent media in Ukraine needs defence on multiple fronts. A sad day. pic.twitter.com/3VJ48HyFe0