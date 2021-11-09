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Європейські посли стривожені закриттям англомовного видання Kyiv Post

Вівторок, 9 листопада 2021, 13:59

Європейські посли в Україні з сумом та стурбованістю відреагували на новину про закриття англомовного видання Kyiv Post, власником якого є бізнесмен Аднан Ківан.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас відзначив, що втрата газети Kyiv Post матиме наслідки.

 "Сумно чути про закриття Kyiv Post. Це було перше англомовне джерело для більшості іноземців - сьогодні Україна ризикує втратити це, з наслідками", - написав він у Twitter у вівторок.

Посоль Німеччини в Україні Анка Фельдгузен відзначивла, що Kyiv Post була з нею всі її роки в Україні.

"Мене турбує, що газету закрили, а всю редакцію прибрали", - зазначила Фельдгузен.

Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг зазначиа, що вільні та незалежні ЗМІ в Україні потребують захисту на кількох фронтах.

"Kyiv Post була закрита. Це одне з найсильніших у світі джерел новин та аналітики про Україну. Вільні та незалежні ЗМІ в Україні потребують захисту на кількох фронтах. Сумний день", - зазначив Тіберг на своїй сторінці у Twitter.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс раніше висловила розчарування з приводу закриття англомовного українського видання Kyiv Post.

Як відомо, 8 листопада власник англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про тимчасове призупинення роботи редакції для перезавантаження. Водночас працівники редакції повідомили, що видання закрили повністю.

Одеський забудовник Аднан Ківан купив Kyiv Post у Мохаммада Захура у 2018 році.

Аднан Ківан – один із найбільших і найстаріших девелоперів Одеси. Підприємець має сирійське походження, володіє підприємством Ківан-компані, яке має мережу філій в Єгипті, Нігерії і країнах Близького Сходу. Йому також належить компанія KADORR Group.

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