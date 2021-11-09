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Укр / Рус
Укр / Рус

Посольство США надеется, что Kyiv Post удастся спасти

Вторник, 9 ноября 2021, 17:00

В посольстве США в Украине выразили сожаление по поводу прекращения работы англоязычного издания Kyiv Post и выразили надежду, что его удастся спасти.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление посольство разместило в своем Twitter.

"Вчера был печальный день для украинских СМИ. В течение 26 лет Kyiv Post был одним из важнейших независимых медиа-голосов Украины на любом языке и неутомимым проводником журналистских стандартов. Эта роль остается важной, и мы надеемся, что будет найден способ, который позволит изданию продолжать выполнять эту роль и в будущем", - говорится в тексте.

Ранее схожие заявления опубликовали ряд европейских послов, отметив, что огорчены и встревожены этой новостью.

Посол Британии выразила недоумение по поводу решения владельца о закрытии издания.

Как известно, 8 ноября владелец англоязычного издания Kyiv Post Аднан Киван заявил о временной приостановке работы редакции для перезагрузки. В то же время работники редакции сообщили, что издание закрыли полностью.

Одесский застройщик Аднан Киван купил Kyiv Post у Мохаммада Захура в 2018 году.

Аднан Киван – один из крупнейших и старейших девелоперов Одессы. Предприниматель имеет сирийское происхождение, владеет предприятием "Киван-компании", которое имеет филиальную сеть в Египте, Нигерии и странах Ближнего Востока. Ему также принадлежит компания KADORR Group.

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США
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