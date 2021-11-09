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В уряді Австрії заперечили чутки про локдаун

Вівторок, 9 листопада 2021, 17:42

У канцлера Австрії офіційно заперечили чутки про нібито плани уряду запровадити локдаун із закриттям ресторанів та нічною комендантською годиною через погіршення ситуації з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", такий коментар канцелярія поширила для ЗМІ, повідомляє Kurier.

Днями у соцмережах почали ширитися чутки, не підкріплені посиланнями на джерела, що з 17 листопада нібито планують тотальне закриття ресторанів і барів та обмеження на вихід з дому у нічний час доби.

У канцелярії заявили, що ці повідомлення "неправдиві і безпідставні".

Минулої п’ятниці федеральний канцлер Александр Шалленберг запевнив, що уряд не планує поширювати обмеження на вакцинованих громадян.

Урядовий план реагування на епідемію передбачає, що обмеження для невакцинованих на вихід з дому можуть запровадити, якщо у ковідних реанімаціях буде зайнято понад 600 місць.

На понеділок 8 листопада коронахворих у реанімаціях було 377,  на 9 листопада ця цифра зросла до 403.

З цього тижня почався перехідний період, після якого доступ до ресторанів, готелів та культурних закладів у Австрії матимуть лише вакциновані особи. Крім того, негативного тесту більше буде недостатньо для отримання послуг, які передбачають тісний контакт з клієнтами, наприклад, відвідання перукарні. Також відвідання зібрань із чисельністю 25 чи більше осіб стає доступним лише вакцинованим.

Місцями в країні вже діє вимога надати ковід-сертифікат для виїзду зі свого району.

6 листопада Австрія зареєструвала новий максимум хворих за добу - 9943.

В країні вакциновано близько 64% населення, дещо менше, ніж в середньому у ЄС (67%).

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Австрія Карантин Коронавірус
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