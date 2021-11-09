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В правительстве Австрии опровергли слухи о локдауне

Вторник, 9 ноября 2021, 17:42

У канцлера Австрии официально опровергли слухи о якобы планах правительства ввести локдаун с закрытием ресторанов и ночным комендантским часом из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", такой комментарий канцелярия распространила для СМИ, сообщает Kurier.

На днях в соцсетях начали распространяться слухи, не подкрепленные ссылками на источники, которые с 17 ноября планируют тотальное закрытие ресторанов и баров и ограничения на выход из дома в ночное время.

В канцелярии заявили, что эти сообщения "ложны и безосновательны".

В прошлую пятницу федеральный канцлер Александр Шалленберг заверил, что правительство не планирует распространять ограничения на вакцинированных граждан.

Правительственный план реагирования на эпидемию предусматривает, что ограничения для невакцинированных на выход из дома могут быть введены, если в ковидных реанимациях будет занято более 600 мест.

На понедельник 8 ноября больных с коронавирусом в реанимациях было 377, на 9 ноября эта цифра выросла до 403.

С этой недели начался переходный период, после которого доступ в рестораны, гостиницы и культурные заведения в Австрии будут иметь только вакцинированные лица. Кроме того, отрицательного теста больше будет недостаточно для получения услуг, предусматривающих тесный контакт с клиентами, например посещение парикмахерской. Также посещение собраний с численностью 25 или более человек становится доступным только вакцинированным.

Местами в стране уже действует требование предоставить сертификат для выезда из своего района.

6 ноября Австрия зарегистрировала новый максимум больных в сутки – 9943.

В стране вакцинировано около 64% ​​населения, несколько меньше, чем в среднем по ЕС (67%).

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