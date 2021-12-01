Лукашенко підтвердив готовність припинити транзит газу, якщо Польща закриє кордон

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко підтвердив, що готовий зупинити транзит енергоносіїв до Євросоюзу, якщо Польща закриє кордон з країною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Лукашенко заявив в інтерв'ю "Россия сегодня", його цитує державне агентство БЕЛТА.

"Коли мене будуть "душити" поляки чи ще якісь там, я дивитимуся на якісь контракти? Та облиште, про що ви говорите. Поляки вирішили закрити кордон з Білоруссю - добре, закривайте. Ми не дуже часто їздимо до Євросоюзу. Наші інтереси сьогодні в Росії, Китаї та на Сході найбільше. А якщо я закрию, що буде тоді з цим потоком, який в основному в Росію, Китай йде через нас?" - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що потрапити до Росії й далі європейські товари через Україну не зможуть.

"Тільки Білорусь. Тому, перш ніж робити з їхнього боку заяви, треба взяти свої курячі мізки в руки, як у народі кажуть, і подумати, що ти брязкаєш. Він закриє кордон... Кому ти нашкодиш? Сам собі. А потім, ти закриєш - тоді подумайте, як ви енергоносії купуватимете в Росії", - додав Лукашенко.

Лукашенко раніше погрожував, що може перекрити газопровід "Ямал-Європа" у разі, якщо Європа вирішить закрити кордон.

Нагадаємо, Європейський Союз затвердив новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка у зв’язку з міграційною кризою, він має набути чинності 2 грудня.

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