Лукашенко подтвердил готовность прекратить транзит газа, если Польша закроет границу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что готов остановить транзит энергоносителей в Евросоюз, если Польша закроет границу со страной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Лукашенко заявил в интервью "Россия сегодня", цитирует его государственное агентство БЕЛТА.

"Когда меня будут "душить" поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте, о чем вы говорите. Поляки решили закрыть границу с Беларусью - хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наши интересы сегодня - в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою, что будет тогда с этим потоком, который в основном в Россию, Китай идет через нас?" - сказал Лукашенко.

Он отметил, что попасть в Россию и дальше европейские товары через Украину не смогут.

"Только Беларусь. Поэтому, прежде чем делать с их стороны заявления, нужно взять свои куриные мозги в руки, как в народе говорят, и подумать, что ты бряцаешь. Он закроет границу... Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе. А потом, ты закроешь - тогда подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России", - добавил Лукашенко.

Лукашенко ранее угрожал, что может перекрыть газопровод "Ямал-Европа" в случае, если Европа решит закрыть границу.

Напомним, Европейский Союз утвердил новый пакет санкций против режима Лукашенко в связи с миграционным кризисом, он должен вступить в силу 2 декабря.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.