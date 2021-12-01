В Китае возмущены встречами эстонских депутатов с лидерами Тайваня

Посольство Китая в Эстонии выразило возмущение после встречи двух депутатов Рийгикогу с лидерами Тайваня и заявлений о будущем дипломатическом признании Тайваня.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Депутаты Юри Яансон и Мадис Миллинг, оба - из "Партии реформ" премьера Каи Каллас, в понедельник встретились с президентом и главой МИД непризнанного Тайваня, а также в последующие дни примут участие в форуме "Открытый парламент" в Тайпэе.

Миллинг в комментарии эстонскому вещателю сказал, что долгосрочной целью в связях с Тайванем может быть открытие представительства Тайваня в Эстонии и дипломатическое признание.

Посольство Китая отреагировало острым заявлением о том, что такие шаги являются вмешательством во внутренние дела Китая и подрывают его суверенитет и территориальную целостность.

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"Эти заявления вредят эстонско-китайским отношениям. Китай решительно осуждает их", - заявили в посольстве.

Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс отметила, что Эстония в отношениях с Китаем всегда придерживалась принципа "одного Китая", но в то же время имела двусторонние связи с Тайпэем, в том числе экономические и культурные.

"У нас есть практическое сотрудничество, но мы не рассматривали открытие представительства, ни одна из сторон не выражала особой заинтересованности в этом. Однако это не помешало развитию отношений", - прокомментировала Лийметс.

Напомним, недавнее открытие в Литве представительства Тайваня привело к ухудшению отношений Вильнюса с Пекином и решению китайской стороны снизить уровень дипломатических отношений.

Китай требует, чтобы все страны, с которыми он имеет дипломатические отношения, придерживались принципа "одного Китая". Это, помимо прочего, означает, что они не должны устанавливать межгосударственные отношения с Тайванем. По этой причине у ЕС нет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но ЕС взаимодействует с ним через другие форматы сотрудничества.

Другие офисы Тайваня в Европе и США используются в названии "Тайпэй", избегая упоминаний самого острова.

В начале ноября Китай пригрозил последствиями из-за визита на остров официальной делегации Европарламента.

В 2020 году между Пекином и Прагой возник скандал из-за визита на Тайвань главы Сената Чехии.

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