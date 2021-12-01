Як європейське "вуглецеве мито" вдарить по українському експорту

Європейський Союз впроваджує цілком прагматичні механізми декарбонізації, ключовий з яких є досить небезпечним для України.

Про те, навіщо Євросоюз впроваджує CBAM та які наслідки для України матиме його впровадження, читайте в статті старшого аналітика ресурсно-аналітичного центру "Суспільство і довкілля" Андрія Андрусевича і незалежного експерта Олексія Хабатюка CBAM по експорту: що таке "вуглецевий податок" ЄС та чим він загрожує Україні.

Йдеться про так званий механізм вуглецевого коригування імпорту, або CBAM (carbon border adjustment mechanism).

CBAM часто розуміють спрощено – як спеціальне мито на товари, що його планує стягувати ЄС. Проте насправді це не так, і все набагато складніше.

Якщо коротко, CBAM – це спеціальне регулювання імпорту в ЄС окремих товарів, виробництво яких пов’язане зі значними викидами парникових газів (вуглецевоємних товарів).

Наразі пропонується поширити CBAM на п’ять груп товарів, що імпортуються до ЄС: електроенергія, продукція чорної металургії, цемент, мінеральні добрива та алюміній.

Таке регулювання імпорту включатиме особливий (дозвільний) порядок ввезення таких товарів, декларування імпортованих товарів, методи розрахунку та перевірки пов’язаних викидів, механізм визначення ціни CBAM-сертифікатів та їх обороту (купівлі, продажу, погашення).

Власне купівля CBAM-сертифікатів і є тим "вуглецевим митом", який так турбує Україну.

Фінансові витрати українських експортерів чавуну та сталі після запровадження CBAM можуть досягти 300-900 млн євро на рік.

Водночас CBAM суттєво не змінить конкурентну позицію українських виробників чавуну та сталі у порівнянні з виробниками з Росії чи Китаю, проте суттєво погіршить її відносно виробників з ЄС та Туреччини. Українські виробники, які виробляють сталь за технологією електродугового переплаву, можуть натомість отримати певні переваги.

Ще однією галуззю, потенційно дуже вразливою до CBAM, може стати виробництво електроенергії.

Одночасно, за оцінками експертів, вплив CBAM на торгівлю добривами, цементом та виробами з алюмінію буде незначним.

Детальніше про виклики для України через CBAM читайте в матеріалі Андрія Андрусевича і Олексія Хабатюка CBAM по експорту: що таке "вуглецевий податок" ЄС та чим він загрожує Україні.