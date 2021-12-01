Как европейская "углеродная пошлина" ударит по украинскому экспорту

Европейский Союз внедряет вполне прагматичные механизмы декарбонизации, ключевой из которых достаточно опасен для Украины.

О том, зачем Евросоюз внедряет CBAM и какие последствия для Украины это будет иметь, читайте в статье старшего аналитика ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда" Андрея Андрусевича и независимого эксперта Алексея Хабатюка CBAM по экспорту: что такое "углеродный налог" ЕС и чем он угрожает Украине.

Речь идет о так называемом механизме углеродной корректировки импорта, или CBAM (carbon border adjustment mechanism).

CBAM часто понимают упрощенно – как специальную пошлину на товары, которую планирует взимать ЕС. Однако на самом деле это не так, и все гораздо сложнее.

Если вкратце, то CBAM – это специальное регулирование импорта в ЕС отдельных товаров, производство которых связано со значительными выбросами парниковых газов (углеродоемких товаров).

В настоящее время предлагается распространить CBAM на пять групп импортируемых в ЕС товаров: электроэнергия, продукция черной металлургии, цемент, минеральные удобрения и алюминий.

Такое регулирование импорта будет включать в себя особый (разрешительный) порядок ввоза таких товаров, декларирование импортируемых товаров, методы расчета и проверки связанных выбросов, механизм определения цены CBAM-сертификатов и их оборота (покупки, продажи, погашения).

Собственно покупка CBAM-сертификатов и является той "углеродной пошлиной", которая так беспокоит Украину.

Финансовые расходы украинских экспортеров чугуна и стали после введения CBAM могут достигнуть 300-900 млн евро в год.

В то же время CBAM существенно не изменит конкурентную позицию украинских производителей чугуна и стали по сравнению с производителями из России или Китая, однако ухудшит ее относительно производителей из ЕС и Турции. Украинские производители, производящие сталь по технологии электродугового переплава, могут получить определенные преимущества.

Еще одной отраслью, потенциально очень уязвимой к CBAM, может стать производство электроэнергии.

В то же время, по оценкам экспертов, влияние CBAM на торговлю удобрениями, цементом и изделиями из алюминия будет незначительным.

Детальнее о вызовах для Украины в связи со CBAM читайте в материале Андрея Андрусевича и Алексея Хабатюка CBAM по экспорту: что такое "углеродный налог" ЕС и чем он угрожает Украине.