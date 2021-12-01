Как европейская "углеродная пошлина" ударит по украинскому экспорту
Среда, 1 декабря 2021, 14:10
Европейский Союз внедряет вполне прагматичные механизмы декарбонизации, ключевой из которых достаточно опасен для Украины.
О том, зачем Евросоюз внедряет CBAM и какие последствия для Украины это будет иметь, читайте в статье старшего аналитика ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда" Андрея Андрусевича и независимого эксперта Алексея Хабатюка CBAM по экспорту: что такое "углеродный налог" ЕС и чем он угрожает Украине.
Речь идет о так называемом механизме углеродной корректировки импорта, или CBAM (carbon border adjustment mechanism).
CBAM часто понимают упрощенно – как специальную пошлину на товары, которую планирует взимать ЕС. Однако на самом деле это не так, и все гораздо сложнее.
Если вкратце, то CBAM – это специальное регулирование импорта в ЕС отдельных товаров, производство которых связано со значительными выбросами парниковых газов (углеродоемких товаров).
В настоящее время предлагается распространить CBAM на пять групп импортируемых в ЕС товаров: электроэнергия, продукция черной металлургии, цемент, минеральные удобрения и алюминий.
Такое регулирование импорта будет включать в себя особый (разрешительный) порядок ввоза таких товаров, декларирование импортируемых товаров, методы расчета и проверки связанных выбросов, механизм определения цены CBAM-сертификатов и их оборота (покупки, продажи, погашения).
Собственно покупка CBAM-сертификатов и является той "углеродной пошлиной", которая так беспокоит Украину.
Финансовые расходы украинских экспортеров чугуна и стали после введения CBAM могут достигнуть 300-900 млн евро в год.
В то же время CBAM существенно не изменит конкурентную позицию украинских производителей чугуна и стали по сравнению с производителями из России или Китая, однако ухудшит ее относительно производителей из ЕС и Турции. Украинские производители, производящие сталь по технологии электродугового переплава, могут получить определенные преимущества.
Еще одной отраслью, потенциально очень уязвимой к CBAM, может стать производство электроэнергии.
В то же время, по оценкам экспертов, влияние CBAM на торговлю удобрениями, цементом и изделиями из алюминия будет незначительным.
Детальнее о вызовах для Украины в связи со CBAM читайте в материале Андрея Андрусевича и Алексея Хабатюка CBAM по экспорту: что такое "углеродный налог" ЕС и чем он угрожает Украине.