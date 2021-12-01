Франция изменила правила въезда из-за пределов ЕС: нужен тест вне зависимости от вакцинации

Франция объявила о новых правилах для путешественников, прибывающих ​​из стран, не входящих в ЕС, в связи с новым вариантом коронавируса под названием "Омикрон".

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь объявил, что с субботы всем путешественникам - вакцинированным или нет - потребуется отрицательный тест на коронавирус для въезда во Францию ​​из любой страны за пределами ЕС или Шенгенской зоны.

Путешественники должны предоставить результат ПЦР-теста или теста на антиген, но в любом случае его нужно сделать не позднее чем за 48 часов до поездки.

Прибывшим из стран ЕС или Шенгенской зоны нужно будет пройти тест только в том случае, если они не вакцинированы, но тест должен быть сдан в течение предыдущих 24 часов.

Атталь не пояснил, будут ли правила применяться к детям, но действующие правила тестирования требуют проведения тестов только для детей в возрасте 11 лет и старше, поэтому вполне вероятно, что то же самое будет применяться и здесь.

Франция подтвердила случаи "Омикрона" на своих заморских территориях Реюньон и Майотта, также есть 13 подозреваемых случаев во Франции.

"Давайте не будем наивны, очень вероятно, что в ближайшие часы или дни на материковой части Франции будут случаи", - сказал Атталь.

Напомним, во Франции30 ноября заражение коронавирусом подтвердили у около 47 тысяч человек - больше всего с начала апреля.

Франция одна из первых в Европе, еще с конца лета, начала использовать ковид-сертификаты в качестве пропуска для доступа к ряду заведений и услуг.

В стране полностью привиты от коронавируса 69,5% взрослого населения.