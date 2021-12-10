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У Франції приріст заражень коронавірусом досягнув рекордів попередньої хвилі

П'ятниця, 10 грудня 2021, 10:13

Щоденний приріст нових заражень коронавірусом у Франції наблизився до 60 тисяч - показників, які реєстрували на піку попередніх хвиль епідемії восени 2020 та навесні 2021 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFM TV/AFP.

У четвер органи охорони здоров’я повідомили про понад 56 000 нових випадків за добу, попереднього дня  - понад 61 000. Населення Франції - 63,7 млн осіб.

За добу в палати інтенсивної терапії потрапили 243 хворих. Станом на четвер у ковідних реанімаціях перебували 2500 пацієнтів, на майже 40 більше, ніж у середу. Ще на 23 листопада "важких" хворих було близько 1000 осіб. 

Загалом у лікарнях перебувають понад 13 300 коронахворих, кількість госпіталізованих за добу зросла на 1250 осіб. 

Медична система шести регіонів, у тому числі столичного Іль-де-Франс, вже перейшла на надзвичайний режим, який передбачає відкладання планових операцій, щоб звільнити місця і лікарів для допомоги пацієнтам з коронавірусом. 

Померли за останню добу 130 хворих, загалом з початку епідемії у Франції - вже понад 120 тисяч. 

Показники смертності серед пацієнтів з коронавірусом суттєво знизилися з прогресом вакцинації. Так, восени 2020 року, коли кампанія ще не розпочалася, на піку хвилі за добу помирали понад 800-900 хворих. В наступні хвилі, з аналогічною кількістю заражень, смертей стало в рази менше. 

На цей час у Франції повністю щеплені від коронавірусу 75,8% населення країни загалом, та вже 13 мільйонів отримали третю підсилюючу дозу. 

Нагадаємо, на початку тижня уряд через наростання епідемії анонсував закриття нічних клубів на чотири тижні та посилення заходів безпеки у школах. Водночас уряд Франції не став вводити суворіші заходи для населення в цілому або посилювати вимоги щодо невакцинованих людей, як це зробила низка інших країн. 

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Франція Коронавірус
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