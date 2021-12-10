Во Франции прирост заражений коронавирусом достиг рекордов предыдущей волны

Ежедневный прирост новых заражений коронавирусом во Франции приблизился к 60 тысячам - показателям, которые регистрировали на пике предыдущих волн эпидемии осенью 2020 и весной 2021 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFM TV/AFP.

В четверг органы здравоохранения сообщили о более 56 000 новых случаев за сутки, в предыдущий день - более 61 000. Население Франции - 63,7 млн ​​человек.

За сутки в палаты интенсивной терапии попали 243 больных. По состоянию на четверг в ковидных реанимациях находились 2500 пациентов, почти на 40 больше, чем в среду. Еще на 23 ноября "тяжелых" больных было около 1000 человек.

Всего в больницах находятся более 13 300 коронавирусных больных, количество госпитализированных за сутки выросло на 1250 человек.

Медицинская система шести регионов, в том числе столичного Иль-де-Франс, уже перешла на чрезвычайный режим, предусматривающий откладывание плановых операций, чтобы освободить места и врачей для помощи пациентам с коронавирусом.

Умерли за последние сутки 130 больных, всего с начала эпидемии во Франции - уже более 120 тысяч.

Показатели смертности среди пациентов с коронавирусом значительно снизились с прогрессом вакцинации. Так, осенью 2020 года, когда кампания еще не началась, на пике волны в сутки умирали более 800-900 больных. В последующие волны, с аналогичным количеством заражений, смертей стало в разы меньше.

В настоящее время во Франции полностью привиты от коронавируса 75,8% населения страны в целом, и уже 13 миллионов получили третью усиливающую дозу.

Напомним, в начале недели правительство из-за нарастания эпидемии анонсировало закрытие ночных клубов на четыре недели и усиление мер безопасности в школах. В то же время правительство Франции не стало вводить более строгие меры для населения в целом или ужесточать требования относительно невакцинированных людей, как это сделали в ряде других стран.