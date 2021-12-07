Франція закриє нічні клуби і розширить масковий режим у школах

Уряд Франції вирішив закрити нічні клуби та розширити використання масок у школах, щоб протистояти зростанню випадків коронавірусу.

Про це у понеділок оголосив прем'єр-міністр Жан Кастекс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France 24.

Нічні клуби у Франції будуть закриті на чотири тижні з цих вихідних, а у школах посилять соціальне дистанціювання та розширять масковий режим.

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Водночас уряд Франції не став вводити суворіші заходи для населення в цілому або посилювати вимоги щодо невакцинованих людей, як це зробили кілька інших країн останніми днями.

Натомість Кастекс сказав, що роботодавці повинні заохочувати персонал працювати вдома. Він також закликав людей послабити соціальні контакти, особливо у контексті наближення зимових свят та проведення корпоративних вечірок.

За його словами, тепер для відвідин ресторанних майданчиків на різдвяних ярмарках будуть потрібні ковідні паспорти.

"Ситуація вимагає як індивідуальних, так і колективних зусиль. Але зараз не час для локдаунів", - сказав Кастекс у відеозверненні. Рівень вакцинації у Франції складає майже 90% населення, яке має право на вакцинацію.

На початку грудня Франція оголосила про нові правила для мандрівників, які прибувають із країн, що не входять до ЄС, у зв'язку з новим варіантом коронавірусу під назвою "Омікрон".

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