Британський суд наблизив екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США

Британський апеляційний суд відкрив двері для екстрадиції засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до Сполучених Штатів, скасувавши попереднє рішення суду нижчої інстанції.

Про це повідомило агентство AP, пише "Європейська правда".

Раніше цього року суд нижчої інстанції відхилив запит США про екстрадицію Ассанжа, щоб йому висунули звинувачення у шпигунстві через публікацію WikiLeaks секретних військових документів 10 років тому.

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Окружний суддя Ванесса Барайцер відмовила в екстрадиції у зв’язку зі станом здоров’я, заявивши, що Ассанж, ймовірно, накладе на себе руки, якщо його утримувати в суворих умовах ув’язнення в США.

Сполучені Штати подали апеляцію, заперечуючи думку про те, що психічне здоров'я Ассанжа зробило його надто вразливим, аби протистояти судовій системі США.

Адвокат Джеймс Льюїс зазначив, що Ассанж "не мав історії серйозних і стійких психічних захворювань", і не досягнув порогу настільки болючого стану, щоб бути не в змозі зупинити себе від заподіяння собі шкоди.

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Влада США заявила британським суддям, що, якщо вони погодяться екстрадувати Ассанжа, він може відбути будь-яке тюремне ув'язнення в США, яке він міг би отримати у своїй рідній Австралії.

Водночас рішення апеляційного суду, винесене в п'ятницю, ще можна оскаржити, тому питання екстрадиції Ассанжа не є вирішеним.

Справа проти 49-річного Ассанжа пов'язана з публікацією WikiLeaks сотень тисяч документів про війни в Афганістані та Іраку, а також дипломатичних телеграм в 2010 і 2011 роках.

Прокуратура США висунула Ассанжу 18 звинувачень у шпигунстві і неправомірному використанні комп'ютерів у зв'язку з публікацією WikiLeaks секретних військових документів США. Максимальний термін тюремного ув'язнення - 175 років.

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