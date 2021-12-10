Британский суд приблизил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США

Британский апелляционный суд открыл путь для экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты, отменив предыдущее решение суда низшей инстанции.

Об этом сообщило агентство AP, пишет "Европейская правда".

Ранее в этом году суд низшей инстанции отклонил запрос США об экстрадиции Ассанжа, чтобы ему предъявили обвинения в шпионаже из-за публикации WikiLeaks секретных военных документов 10 лет назад.

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Окружной судья Ванесса Барайцер отказала в экстрадиции в связи с состоянием здоровья, заявив, что Ассанж, вероятно, покончит с собой, если его будут содержать в суровых условиях заключения в США.

Соединенные Штаты подали апелляцию, отрицая мнение о том, что психическое здоровье Ассанжа сделало его слишком уязвимым, чтобы противостоять судебной системе США.

Адвокат Джеймс Льюис отметил, что Ассанж "не имел истории серьезных и стойких психических заболеваний" и не достиг порога столь болезненного состояния, чтобы быть не в состоянии остановиться перед причинением себе вреда.

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Власти США заявили британским судьям, что если они согласятся экстрадировать Ассанжа, он может отбыть любое тюремное заключение в США, которое он мог бы получить в своей родной Австралии.

В то же время решение апелляционного суда, вынесенное в пятницу, еще можно обжаловать, поэтому вопрос экстрадиции Ассанжа не решен.

Дело против 49-летнего Ассанжа связано с публикацией WikiLeaks сотен тысяч документов о войнах в Афганистане и Ираке, а также дипломатических телеграмм в 2010 и 2011 годах.

Прокуратура США выдвинула Ассанжу 18 обвинений в шпионаже и неправомерном использовании компьютеров в связи с публикацией WikiLeaks секретных военных документов США. Максимальный срок тюремного заключения – 175 лет.

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