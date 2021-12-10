Як Байден посилює демократію в світі

9-10 грудня відбувається перший онлайн-саміт з розвитку демократії у світі.

Про те, навіщо президенту США було проводити такий захід, читайте в статті кандидатки політичних наук, виконавчої директорки YES Світлани Ковальчук Підтримка та санкції: як Джо Байден планує просувати демократію у світі.

У заході беруть участь глави 89 країн, однак не РФ і не Китаю. Сенсацією стало те, що на саміт не запросили Туреччину та Угорщину.

Всього запрошували близько ста країн, у тому числі Україну.

Саміт задля розвитку демократій є частиною передвиборчих обіцянок Джо Байдена, а після подій 6 січня став необхідністю також для США, де демократія перебуває під загрозою.

За словами представників Білого дому, саміт мав показати, що численні союзники США є силою, якої не вистачає Китаю та Росії, і хочуть, щоб інші країни бачили Вашингтон більш надійним партнером, ніж Пекін.

Однак головну відповідь на це питання Джо Байден дав у своїй промові-відкритті. Він зазначив, що "виклик нашого часу" полягає в тому, щоб довести, що демократії можуть допомогти своїм людям і що демократичні країни використовують технології та ставляться до своїх громадян інакше, ніж авторитарні країни.

Як основне зобов’язання уряду США задля досягнення цілей саміту президент Байден оголосив про створення Президентської ініціативи з демократичного оновлення – комплексу програм щодо політики та іноземної допомоги, які ґрунтуються на значній поточній роботі уряду США зі зміцнення демократії та захисту прав людини в усьому світі.

Наступного року Сполучені Штати на цю ініціативу планують виділити до $424,4 млн.

Ці зусилля будуть зосереджені на п’яти сферах роботи, які мають вирішальне значення для функціонування прозорого, підзвітного управління: підтримка вільних і незалежних ЗМІ; боротьба з корупцією; підтримка демократичних реформаторів; розвиток технологій для демократії; захист вільних і чесних виборів і політичних процесів.

Важливою є ініціатива задля посилення боротьби з корупцією.

В рамках цієї програми планується виділення до $5 млн на запуск Програми розширення можливостей антикорупційних агентів, яка сприятиме захисним заходам для викривачів, активістів громадянського суспільства, журналістів та інших осіб, які є в зоні ризику через свою антикорупційну роботу.

Детальніше про президентську ініціативу Байдена з демократичного оновлення - у матеріалі Світлани Ковальчук Підтримка та санкції: як Джо Байден планує просувати демократію у світі.

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