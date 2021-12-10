Как Байден усиливает демократию в мире

9-10 декабря проходит первый онлайн-саммит по развитию демократии в мире.

О том, зачем президенту США было проводить такое мероприятие, читайте в статье кандидата политических наук, исполнительного директора YES Светланы Ковальчук Поддержка и санкции: как Джо Байден планирует продвигать демократию в мире.

В мероприятии принимают участие главы 89 стран, но не РФ и не Китая. Сенсацией стало то, что на саммит не пригласили Турцию и Венгрию.

Всего приглашали около ста стран, включая Украину.

Саммит для развития демократий является частью предвыборных обещаний Джо Байдена, а после событий 6 января стал необходимостью и для США, где демократия находится под угрозой.

По словам представителей Белого дома, саммит должен был показать, что многочисленные союзники США являются силой, которой не хватает Китаю и России, и хотят, чтобы другие страны видели Вашингтон более надежным партнером, чем Пекин.

Однако главный ответ на этот вопрос Джо Байден дал в своей речи-открытии. Он отметил, что "вызов нашего времени" состоит в том, чтобы доказать, что демократии могут помочь своим людям и что демократические страны используют технологии и относятся к своим гражданам иначе, чем авторитарные страны.

В качестве основного обязательства правительства США для достижения целей саммита президент Байден объявил о создании Президентской инициативы по демократическому обновлению – комплекса программ по политике и иностранной помощи, которые основываются на значительной текущей работе правительства США по укреплению демократии и защите прав человека во всем мире.

В следующем году Соединенные Штаты планируют выделить на эту инициативу до $424,4 млн.

Усилия будут сосредоточены на пяти областях работы, которые имеют решающее значение для функционирования прозрачного, подотчетного управления: поддержка свободных и независимых СМИ; борьба с коррупцией; поддержка демократических реформаторов; развитие технологий для демократии; защита свободных и честных выборов и политических действий.

Важна инициатива для усиления борьбы с коррупцией.

В рамках этой программы планируется выделение до $5 млн на запуск Программы расширения возможностей антикоррупционных агентов, которая будет способствовать защитным мерам для разоблачителей, активистов гражданского общества, журналистов и других лиц, находящихся в зоне риска из-за своей антикоррупционной работы.

Детальнее о президентской инициативе Байдена по демократическому обновлению - в материале Светланы Ковальчук Поддержка и санкции: как Джо Байден планирует продвигать демократию в мире.

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