Чехія схвалила обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для людей старше 60 років

У Чехії опублікували постанову, яка запроваджує обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для людей старше 60 років та окремих професій, які мають підвищений ризик зараження.

Про це пише Ceske Noviny, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з постановою Міністерства охорони здоров’я, вимога набуде чинності з 1 березня 2022 року, як один із останніх актів уряду, що йде в відставку.

Вакцинація також буде обов’язковою для медичних працівників та медсестер, лікарів, студентів медичних закладів, поліцейських, пожежників та військових.

Залишається чекати, чи залишиться положення чинним після того, як новий уряд прийде до влади. Представники майбутньої п’ятипартійної коаліції лібералів і консерваторів публічно виступили проти обов’язкової вакцинації.

82% людей старше 60 років пройшли вакцинацію, а майже півмільйона людей цього віку не вакциновані. З професійних груп найбільше вакцинованих – військовослужбовці та лікарі, де охоплення щепленнями становить понад 85%.

До вересня 78% медичних сестер були вакциновані, причому приблизно 65% соціальних працівників отримали щеплення. Приблизно три чверті поліцейських і пожежників вакциновані.

Нагадаємо, німецький Бундестаг ухвалив рішення запровадити обов’язкову вакцинацію медичних працівників та співробітників будинків для людей похилого віку.

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