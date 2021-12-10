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Чехия одобрила обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет

Пятница, 10 декабря 2021, 17:11

В Чехии опубликовали постановление, вводящее обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет и отдельных профессий, имеющих повышенный риск заражения.

Об этом пишет Ceske Noviny, сообщает "Европейская правда".

Согласно постановлению Министерства здравоохранения, требование вступит в силу с 1 марта 2022 года как один из последних актов уходящего в отставку правительства.

Вакцинация также будет обязательной для медицинских работников и медсестер, врачей, студентов медицинских учреждений, полицейских, пожарных и военных.

Остается ждать, останется ли положение действующим после того, как новое правительство придет к власти. Представители новой пятипартийной коалиции либералов и консерваторов публично выступили против обязательной вакцинации.

82% людей старше 60 лет прошли вакцинацию, а около полумиллиона людей этого возраста не вакцинированы. Из профессиональных групп больше всего вакцинированных – военнослужащие и врачи, где охват прививками составляет более 85%.

К сентябрю 78% медицинских сестер были вакцинированы, причем примерно 65% социальных работников получили прививку. Приблизительно три четверти полицейских и пожарных вакцинированы.

Напомним, немецкий Бундестаг принял решение ввести обязательную вакцинацию медицинских работников и сотрудников домов престарелых.

Читайте подробнее: Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную прививку

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Чехия Вакцины
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