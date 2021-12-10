Парламент Німеччини схвалив обов’язкову вакцинацію медичних працівників 

Німецький Бундестаг ухвалив рішення запровадити обов’язкову вакцинацію медичних працівників та співробітників будинків для людей похилого віку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel Online.

Законопроєкт ухвалили 571 голосом "за", 80 депутатів проголосували проти, 38 утрималися.

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У другій половині дня Бундесрат, верхня палата парламенту, ще має ухвалити остаточне рішення з цього приводу на спеціальному засіданні.

Згідно з проєктом закону, працівники установ з вразливими людьми та медичні працівники мають надати докази вакцинації або одужання від коронавірусу до 15 березня 2022 року.

Тільки ті медичні працівники, які зможуть надати доказ протипоказання вакцинації, будуть звільнені від обов’язкового щеплення.

Нові заходи також розширюють перелік тих, кому дозволено вакцинувати людей від COVID, на стоматологів, ветеринарів та фармацевтів.

Новий уряд канцлера Олафа Шольца зробив боротьбу з пандемією своїм пріоритетом, оскільки з наближенням різдвяних свят занепокоєння щодо нового сплеску захворюваності зростає.

8 грудня в країні було зареєстровано найбільше смертей з лютого.

Як повідомлялося, Австрія першою в ЄС запровадить обов’язкову вакцинацію всього населення з лютого, уряд вже представив деталі законопроєкту зі штрафами і переліком винятків.

Читайте детальніше: Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення

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