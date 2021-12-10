Надання гарантій Путіну від НАТО не зробить його менш агресивним - Кулеба

Президент РФ Владімір Путін не відмовиться від агресивної поведінки навіть у випадку отримання гарантій, що НАТО не буде розширюватися на схід.

Про це йдеться у статті міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби для американського видання Foreign Affairs, повідомляє "Європейська правда".

"Насправді ж нерозумно думати, що надання такої гарантії зробило би Путіна хоч трохи менш агресивним. Історія доводить, що запевнення у позаблоковості України чи будь-якої іншої країни регіону жодним чином не втамовують апетити Путіна: навпаки, вони їх ще більше розпалюють. Найкращий спосіб відповіді на подібні ультиматуми — взагалі їх ігнорувати", - йдеться у статті.

Втім, міністр наголошує, що не можна ігнорувати дедалі агресивніших намірів Путіна, який не лише розглядає можливість нового повномасштабного вторгнення в Україну, але і прагне зрештою перебудувати всю безпекову архітектуру Європи на шкоду Заходу.

"Надто довго Захід не хотів сприймати серйозно путінські амбіції та відповідав на них повільно, нерішуче та слабко. Час діяти з позицій сили", - написав Кулеба.

Нагадаємо, радник президента США Джейк Салліван раніше запевнив, що Джо Байден не робив жодних поступок чи зобов’язань у відповідь на вимогу Путіна не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу, та наполягав, що суверенні держави можуть вільно обирати, з ким вступати в альянси.

Втім, Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як зняти стурбованість РФ у зв'язку з можливим приєднанням України до Альянсу.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від ЄвроПравди.

Про переговори президентів США та РФ, головною темою яких була Україна, читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ.

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