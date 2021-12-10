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Укр / Рус

Предоставление гарантий Путину от НАТО не сделает его менее агрессивным - Кулеба

Пятница, 10 декабря 2021, 18:07

Президент РФ Владимир Путин не откажется от агрессивного поведения даже в случае получения гарантий, что НАТО не будет расширяться на восток.

Об этом говорится в статье министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для американского издания Foreign Affairs, сообщает "Европейская правда".

"На самом же деле глупо думать, что предоставление такой гарантии сделало бы Путина хоть чуть-чуть менее агрессивным. История доказывает, что заверения во внеблоковости Украины или любой другой страны региона никак не утоляют аппетиты Путина: наоборот, они их еще больше разжигают. Лучший способ ответа на подобные ультиматумы вообще их игнорировать", - говорится в статье.

Но министр отмечает, что нельзя игнорировать все более агрессивные намерения Путина, который не только рассматривает возможность нового полномасштабного вторжения в Украину, но и стремится в конечном счете перестроить всю архитектуру безопасности Европы в ущерб Западу.

"Слишком долго Запад не хотел воспринимать серьезно путинские амбиции и отвечал на них медленно, нерешительно и слабо. Пора действовать с позиций силы", - написал Кулеба.

Напомним, советник президента США Джейк Салливан ранее заверил, что Джо Байден не делал никаких уступок или обязательств в ответ на требование Путина не принимать Украину и других соседей РФ в Альянс, и настаивал, что суверенные государства могут свободно выбирать, с кем вступать в альянсы.

Впрочем, Белый дом согласился на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность РФ в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

Об итогах переговоров президентов США и России читайте в статье Новое требование Путина: главное на переговорах лидеров США и РФ.

Смотрите также видео на youtube-канале ЕвроПравды "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".

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Путин Украина-НАТО Россия Кулеба
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