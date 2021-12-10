Канцлер Німеччини про можливе вторгнення РФ: основне завдання Європи – запобігти цьому

Європейський союз працює над тим, щоб не допустити воєнного вторгнення Росії через кордон України.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у Брюсселі на спільній пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, повідомляє "Європейська правда".

"Німеччина, Європейський союз та багато інших відреагують у разі порушення кордону. Але також ясно, що завдання на цей момент – запобігти цьому. Над цим ми працюємо разом у Європі, щоб кордони залишалися непорушними", - сказав Шольц.

Фон дер Ляйєн у свою чергу додала, що "агресія повинна мати ціну".

"І тому ми ці пункти доводитимемо до відома Росії, але ми не будемо публічно говорити про це. Але в цілому важливо наголосити, що енергія не може використовуватися як засіб тиску, енергобезпека Європи має бути забезпечена", - сказала вона.

Нагадаємо, Російська Федерація вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про можливе членство України, яка була озвучена на саміті 2008 року у Бухаресті.

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