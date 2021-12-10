Канцлер Германии о возможном вторжении РФ: основная задача Европы – предотвратить это

Европейский союз работает над тем, чтобы не допустить военного вторжения России через границу Украины.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

"Германия, Европейский союз и многие другие отреагируют в случае нарушения границы. Но также ясно, что задача на данный момент – предотвратить это. Над этим мы работаем вместе в Европе, чтобы границы оставались нерушимыми", - сказал Шольц.

Фон дер Ляйен в свою очередь добавила, что "агрессия должна иметь цену".

"И поэтому мы будем эти пункты доводить до сведения России, но мы не будем публично говорить об этом. Но в целом важно почеркнуть что энергия не может использоваться как средство давления, энергобезопасность Европы должна быть обеспечена", - сказала она.

Напомним, Российская Федерация требует от НАТО юридически отозвать обещание о вступлении Украины, которое было озвучено на саммите 2008 года в Бухаресте.

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