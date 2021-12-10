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ЄС хоче від Росії деескалації і готовий посилити санкції - президентка Єврокомісії

П'ятниця, 10 грудня 2021, 19:43

Європейський союз хоче, щоб Росія знизила напруженість на кордоні з Україною, і блок готовий посилити санкції у разі вторгнення в Україну.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у Брюсселі на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, повідомляє "Європейська правда".

"Ми хочемо деескалації та припинення будь-якої агресії Росії проти своїх сусідів. В іншому випадку Європейський союз буде прагнути посилити свої санкції і вживе інших заходів в економічному та фінансовому секторах за погодженням з нашими партнерами", - сказала фон дер Ляйєн.

Вона додала, що ЄС хоче хороших відносин із Росією, але це насамперед залежить від того, як Росія поводиться.

"Росія займає загрозливу позицію до своїх сусідів, а це підриває безпеку Європи", - сказала фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, Російська Федерація вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про можливе членство України, яка була озвучена на саміті 2008 року у Бухаресті.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від ЄвроПравди.

Про переговори президентів США та РФ, головною темою яких була Україна, читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ

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санкції Росія Донбас та ОРДЛО
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