Як таліби скористалися питанням Криму для атаки на Пакистан

Уряд Афганістану, сформований терористичним рухом "Талібан", визнав російську анексію Криму.

Про те, що мала на меті така заява читайте в статті заступника директора Центру близькосхідних досліджень Сергія Данилова Талібан та Крим: що стоїть за підтримкою російської анексії урядом талібів.

В інтерв’ю російському провінційному виданню "Октагон" заступник міністра інформації та культури уряду талібів Забіхулла Муджагід на питання про так званий референдум у Криму відповів: "Усе буде залежати від того, що хоче народ Криму. Якщо хоче бути з Росією, ми — за".

Показово, що в запитанні від російських пропагандистів була згадка про те, що Афганістан був однією з небагатьох країн світу, який, визнавши "кримський референдум", таким чином визнав і приєднання Криму до РФ.

Згадка референдуму і нагадування про попередні заяви афганських урядників невипадкові. Росіяни натякали на заяву Хаміда Карзая 2014 року, який в кінці свого президентського терміну виступив з несподіваною заявою про російську належність Криму і обґрунтовував свою позицію саме народним референдумом.

Показово, що тодішній президент Афганістану зробив цю заяву на тлі кризи у стосунках з США і західною коаліцією, звинувачень у корупції та закидів у неефективності його політики.

Але в самому Афганістані позицію тодішнього президента пов’язували виключно з пуштунським питанням.

Пуштуни проживають по обидва боки кордону – в Пакистані та Афганістані. У Пакистані пуштуни становлять близько 35 млн осіб, що співставно з усім населенням Афганістану. В Афганістані пуштунів приблизно 15 млн, і вони – найбільша етнічна група, їхні представники традиційно очолюють державу.

Пуштуни з обох сторін вважають, що вони були неправомірно розділені та відокремлені від своїх родин та земель. Лідери Афганістану послідовно не визнавали кордон між Афганістаном і Пакистаном і ставили під сумнів територіальну цілісність Пакистану.

Саме це і викликало скандальні заяви влади Афганістану – і демократичної, і талібської – щодо Криму.

Повторний прихід талібів до влади в Афганістані загострив виклики для Пакистану. Там зіткнулися з подвійним викликом — територіальними претензіями етнічних пуштунів на чолі Афганістану та масовим мирним і збройним сепаратистським та іредентистським опором пуштунського населення всередині країни.

Повторний прихід талібів до влади в Афганістані загострив виклики для Пакистану. Там зіткнулися з подвійним викликом — територіальними претензіями етнічних пуштунів на чолі Афганістану та масовим мирним і збройним сепаратистським та іредентистським опором пуштунського населення всередині країни.

Більше про відносини між Пакистаном і "талібським" Афганістаном у матеріалі Сергія Данилова Талібан та Крим: що стоїть за підтримкою російської анексії урядом талібів.