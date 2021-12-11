Как талибы воспользовались вопросом Крыма для атаки на Пакистан

Правительство Афганистана, сформированное террористическим движением "Талибан", признало российскую аннексию Крыма.

О том, какую цель имело такое заявление, читайте в статье заместителя директора Центра ближневосточных исследований Сергея Данилова Талибан и Крым: что стоит за поддержкой российской аннексии правительством талибов.

В интервью российскому провинциальному изданию "Октагон" заместитель министра информации и культуры правительства талибов Забихулла Муджагид на вопрос о так называемом референдуме в Крыму ответил: "Все будет зависеть от того, что хочет народ Крыма. Если хочет быть с Россией, мы за".

Примечательно, что в вопросе от российских пропагандистов было упоминание о том, что Афганистан был одной из немногих стран мира, который, признав "крымский референдум", таким образом признал и присоединение Крыма к РФ.

Упоминание референдума и напоминание о предыдущих заявлениях афганских чиновников не случайны. Россияне намекали на заявление Хамида Карзая в 2014 году, который в конце своего президентского срока выступил с неожиданным заявлением о российской принадлежности Крыма и обосновывал свою позицию именно народным референдумом.

Показательно, что тогдашний президент Афганистана сделал это заявление на фоне кризиса в отношениях с США и западной коалицией, обвинений в коррупции и упреков в неэффективности его политики.

Но в самом Афганистане позицию тогдашнего президента увязывали исключительно с пуштунским вопросом.

Пуштуны проживают с обеих сторон границы – в Пакистане и Афганистане. В Пакистане пуштуны составляют около 35 млн человек, что сопоставимо со всем населением Афганистана. В Афганистане пуштунов примерно 15 млн, и они являются крупнейшей этнической группой, их представители традиционно возглавляют государство.

Пуштуны по обе стороны считают, что они были неправомерно разделены и отделены от своих семей и земель. Лидеры Афганистана последовательно не признавали границу между Афганистаном и Пакистаном и подвергали сомнению территориальную целостность Пакистана.

Именно это и вызвало скандальные заявления властей Афганистана – и демократических, и талибских – относительно Крыма.

Повторный приход талибов к власти в Афганистане накалил вызовы для Пакистана. Там столкнулись с двойным вызовом – территориальными претензиями этнических пуштунов во главе Афганистана и массовым мирным и вооруженным сепаратистским и иредентистским сопротивлением пуштунского населения внутри страны.

Повторный приход талибов к власти в Афганистане накалил вызовы для Пакистана. Там столкнулись с двойным вызовом – территориальными претензиями этнических пуштунов во главе Афганистана и массовым мирным и вооруженным сепаратистским и иредентистским сопротивлением пуштунского населения внутри страны.

Больше об отношениях между Пакистаном и "талибским" Афганистаном в материале Сергея Данилова Талибан и Крым: что стоит за поддержкой российской аннексии правительством талибов.