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Координатори Люблінського трикутника обговорять збільшення військової присутності РФ та дезінформацію

Субота, 11 грудня 2021, 12:44

11 грудня у замку Любарта в Луцьку відбудуться консультації національних координаторів Люблінського трикутника на рівні заступників міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви.

 Про це повідомила пресслужба МЗС України, пише "Європейська правда".

У зустрічі координаторів візьмуть участь заступники міністрів закордонних справ України Микола Точицький, Польщі Марцін Пшидач та Литви Мантас Адоменас.

Вони обговорять безпекову ситуацію в регіоні, пов’язану із міграційною кризою на кордоні з Білоруссю та збільшенням російської військової присутності поблизу України і на тимчасово окупованих територіях нашої держави. 

Сторони скоординують подальшу співпрацю у рамках Люблінського трикутника.

Планується підписання Плану спільних дій з протидії дезінформації країнами Люблінського трикутника на 2022-2023 роки.

Як повідомило посольство Польщі в Україні, переговори присвятять також підготовці зустрічей на високому та найвижчому рівні цього міжнародного формату.

Люблінський трикутник - платформа для тристоронньої співпраці між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною, спрямована на поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах. 

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Польща Литва
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