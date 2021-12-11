Координаторы Люблинского треугольника обсудят увеличение военного присутствия РФ и дезинформацию

11 декабря в замке Любарта в Луцке пройдут консультации национальных координаторов Люблинского треугольника на уровне заместителей министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Во встрече координаторов примут участие заместители министров иностранных дел Украины Николай Точицкий, Польши Марцин Пшидач и Литвы Мантас Адоменас.

Они обсудят ситуацию с безопасностью в регионе, связанную с миграционным кризисом на границе с Беларусью и увеличением российского военного присутствия вблизи Украины и на временно оккупированных территориях нашего государства.

Стороны скоординируют дальнейшее сотрудничество в рамках Люблинского треугольника.

Планируется подписание Плана совместных действий по противодействию дезинформации странами Люблинского треугольника на 2022-2023 годы.

Как сообщило посольство Польши в Украине, переговоры посвятят также подготовке встреч на высоком и самом высоком уровне этого международного формата.

Люблинский треугольник – платформа для трехстороннего сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной, направленная на углубление регионального сотрудничества в сфере безопасности, экономической сфере и социально-гуманитарной сфере.

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