Франція і Греція парафували угоду про поставку трьох фрегатів Афінам

Париж та Афіни підписали контракт на будівництво у Франції трьох фрегатів для ВМС Греції у той час як США виступили із власною пропозицією Афінам.

Про це написла у суботу газета Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Угода про продаж трьох французьких фрегатів Греції була парафована кілька днів тому, повідомило в суботу Міністерство оборони Франції, вважаючи недійсною конкуруючу пропозицію, представлену Сполученими Штатами.

Менш ніж через три місяці після торпедування мегаконтракту на підводні човни між Францією та Австралією, Сполучені Штати запропонували продати фрегати Греції. При цьому попередня угода вже була підписана між Парижем та Афінами.

У п’ятницю, 10 грудня, уряд США дав зелене світло на можливий продаж Греції чотирьох фрегатів. Це викликало побоювання щодо нової напруженості у відносинах з Парижем після франко-американської кризи навколо мегаконтракту на підводні човни для Австралії. Держдепартамент США оголосив у заяві, що має заздалегідь схвалені плани продати Афінам чотири бойові фрегати та їхнє обладнання на суму 6,9 мільярда доларів.

Париж запевнив, що цього разу був поінформований про американське оголошення. "Американці попередили нас, що це оголошення буде оприлюднено. Нам написали, сказали: "Заради наших добрих стосунків, після проблеми AUKUS, ми вас попереджаємо", – повідомили у міністерстві оборони Франції.

У Парижі вважають, що це формальна заява в рамках адміністративної процедури і Вашингтон "не демонструє бажання йти далі".

Згідно з франко-грецькою угодою, оголошеною з великою помпою 28 вересня в Парижі, три фрегати Belharra повинні бути побудовані у Франції для передачі грецьким ВМС у 2025 та 2026 роках. Попередня угода також передбачає можливе будівництво четвертого фрегату.

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