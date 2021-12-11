Франция и Греция парафировали соглашение о поставке трех фрегатов Афинам

Париж и Афины подписали контракт на строительство во Франции трех фрегатов для ВМС Греции, в то время как США выступили с собственным предложением Афинам.

Об этом написала в субботу газета Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Соглашение о продаже трех французских фрегатов Греции было парафировано несколько дней назад, сообщило в субботу Министерство обороны Франции, считая недействительным конкурирующее предложение, представленное Соединенными Штатами.

Менее чем через три месяца после торпедирования мегаконтракта на подлодки между Францией и Австралией, Соединенные Штаты предложили продать фрегаты Греции. При этом предварительное соглашение уже было подписано между Парижем и Афинами.

В пятницу, 10 декабря, правительство США дало зеленый свет на возможную продажу Греции четырех фрегатов. Это вызвало опасения по поводу новой напряженности в отношениях с Парижем после франко-американского кризиса вокруг мегаконтракта на подводные лодки для Австралии. Госдепартамент США объявил в заявлении, что имеет заранее одобренные планы продать Афинам четыре боевых фрегата и их оборудование на сумму 6,9 миллиарда долларов.

Париж заверил, что в этот раз был проинформирован об американском объявлении. "Американцы предупредили нас, что это объявление будет обнародовано. Нам написали, сказали: "Ради наших добрых отношений, после проблемы AUKUS, мы вас предупреждаем", – сообщили в министерстве обороны Франции.

В Париже считают, что это формальное заявление в рамках административной процедуры и Вашингтон "не демонстрирует желания идти дальше".

Согласно франко-греческому соглашению, объявленному с большой помпой 28 сентября в Париже, три фрегата Belharra должны быть построены во Франции для передачи греческим ВМС в 2025 и 2026 годах. Предварительное соглашение также предусматривает вероятное строительство четвертого фрегата.

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