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Укр / Рус

Более 40 тысяч человек вышли в Вене против обязательной вакцинации и локдауна

Суббота, 11 декабря 2021, 17:10

Около 44 тысяч человек вышли в субботу на главную площадь Вены против недавних правительственных мер по Covid-19 и обязательной вакцинации с февраля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет австрийское издание OE24.

По данным полиции, около 44 тысяч участников собрались на протест, к которому также призвала ультраправая Австрийская партия Свободы (FPÖ).

 
Фото: АРА

Многочисленные лозунги на баннерах, щитах или наклейках касались обязательной вакцинации, которую участники однозначно отвергали. Было также требование "Руки прочь от наших детей".

Для акустического привлечения внимания к проблеме использовались свистки и барабаны. Неоднократно скандировали "Мы - люди", сквозь громкоговорителей также раздался "Новый гимн свободы".

Лидер FPÖ Герберт Кикль выступил перед протестующими с резкой критикой действий властей во второй половине дня. Он сказал, что правительство предлагает карикатуру на свободу, раскритиковал локдаун и обязательную вакцинацию.

На прошлой неделе более 40 тысяч человек пришли в центр Вены, чтобы протестовать против коронавирусных мер.

Австрия стала первой страной-членом Европейского Союза, объявившим общее требование вакцинации от коронавируса. Она стартует с февраля.

Читайте подробнее: Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную прививку.

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Австрія Коронавирус Карантин Вакцины
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