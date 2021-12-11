Более 40 тысяч человек вышли в Вене против обязательной вакцинации и локдауна
Около 44 тысяч человек вышли в субботу на главную площадь Вены против недавних правительственных мер по Covid-19 и обязательной вакцинации с февраля.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет австрийское издание OE24.
По данным полиции, около 44 тысяч участников собрались на протест, к которому также призвала ультраправая Австрийская партия Свободы (FPÖ).
Многочисленные лозунги на баннерах, щитах или наклейках касались обязательной вакцинации, которую участники однозначно отвергали. Было также требование "Руки прочь от наших детей".
Для акустического привлечения внимания к проблеме использовались свистки и барабаны. Неоднократно скандировали "Мы - люди", сквозь громкоговорителей также раздался "Новый гимн свободы".
Лидер FPÖ Герберт Кикль выступил перед протестующими с резкой критикой действий властей во второй половине дня. Он сказал, что правительство предлагает карикатуру на свободу, раскритиковал локдаун и обязательную вакцинацию.
На прошлой неделе более 40 тысяч человек пришли в центр Вены, чтобы протестовать против коронавирусных мер.
Австрия стала первой страной-членом Европейского Союза, объявившим общее требование вакцинации от коронавируса. Она стартует с февраля.
Читайте подробнее: Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную прививку.