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Помічниця держсекретаря США відвідає Київ і Москву через війська РФ на кордоні з Україною

Неділя, 12 грудня 2021, 10:38

Помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід відвідає Київ та Москву 13-15 грудня.

Про це йдеться у заяві на сайті Держдепу, повідомляє "Європейська правда".

Донфрід зустрінеться з високопоставленими урядовцями, "щоб обговорити нарощування військової могутності Росії та підтвердити відданість США суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України".

"Помічник держсекретаря Донфрід підкреслить, що ми можемо досягти дипломатичного прогресу у припиненні конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських угод із підтримкою нормандського формату", - йдеться у заяві.

Потім Донфрід відправиться до Брюсселя, щоб проконсультуватися з союзниками по НАТО та партнерами по ЄС щодо зусиль із пошуку дипломатичного рішення.

Російські ЗМІ повідомили, що Донфрід під час візиту до Москви зустрінеться із заступником глави адміністрації президента РФ Дмітрієм Козаком.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що сказав президенту Росії Владіміру Путіну, що Кремль заплатить "жахливу ціну" і зіткнеться з руйнівними економічними наслідками, якщо вторгнеться в Україну.

Як повідомлялося, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім наразі він не має згоди Заходу на її виконання.

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