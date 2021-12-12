Помощница госсекретаря США посетит Киев и Москву из-за войск РФ на границе с Украиной

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря.

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа, сообщает "Европейская правда".

Донфрид встретиться с высокопоставленными правительственными чиновниками , "чтобы обсудить наращивание военной мощи России и подтвердить приверженность США суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины".

"Помощник госсекретаря Донфрид подчеркнет, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе путем выполнения Минских соглашений с поддержкой нормандского формата", - говорится в заявлении.

Затем Донфрид отправится в Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС относительно усилий по поиску дипломатического решения.

Российские СМИ сообщили, что Донфрид во время визита в Москву на следующей неделе встретится с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что сказал президенту России Владимиру Путину, что Кремль заплатит "ужасную цену" и столкнется с разрушительными экономическими последствиями, если вторгнется в Украину.

Как сообщалось, 7 декабря прошли переговоры президентов РФ и США. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину вне НАТО. Впрочем, пока у него нет согласия Запада на это.

Генсек НАТО отверг требование России по поводу нечленства Украины в Альянсе.

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